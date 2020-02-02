馮姓男子今天主動到派出所說明，澄清他並未被要求填寫資料。（圖／報系資料照）

台北市大安區錦華里里長溫美珠昨（1）日出面指控，日前一對從武漢返台的男女，入境時填寫虛構的電話、地址，以至於查訪時找不到人，今（2）日上午，遭指控的馮姓男台商（約60歲）主動到派出所說明，澄清他並沒被要求填寫資料，身體從返台至今並無異狀。

溫美珠表示，1月27日接獲通報，要去居家訪視1月16日從武漢返台的馮姓男子、陳姓女子，但卻發現，2人留下的電話、地址是虛構的，地址是男子先前公司地址，留的市話也是空號。台北地檢署獲知也在昨晚表示，已分案從速調查2人是否涉犯《傳染病防治法》，並指揮警方尋人。

馮男今早主動到大安分局和平東路派出所說明，他表示從1月16日返台後，當時入境時尚未進行疫情管制措施，也沒被要求填寫任何資料，返台至今健康並未出現任何異狀，他也澄清自己根本不認識另一名失聯的陳姓女子。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)