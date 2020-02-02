基武漢肺炎快速蔓延，基隆市政府發出公布指出，從昨日開始實施全面出入管制，凡欲進入市府大樓洽公的人員皆要量體溫檢疫，一旦體溫高於37.5度，將會被攔阻在門口。（吳康瑋攝）

基武漢肺炎快速蔓延，基隆市政府發出公布指出，從昨日開始實施全面出入管制，凡欲進入市府大樓洽公的人員皆要量體溫檢疫，一旦體溫高於37.5度（有發燒情或有急性呼吸道感染症狀），將會被攔阻在門口，並要求緊急就醫，若為市府員工發燒，則會要求居家隔離，以求提升進出市府全體市民的健康安危，市府綜合發展處處長黃駿逸說，如果身體不適，可多利用市民熱線反映問題，並避免出入公共場所。

基隆市政府日前在開工日，要求各機關第一線的服務同仁，全面佩戴口罩，第一線與民眾及訪客接觸的場所，須準備消毒水供民眾及訪客使用，並取消新春團拜活動，並在市府大門貼上新公告，所有進入市府大樓的民眾，都要量體溫，體溫高於37.5度，有發燒情或有急性呼吸道感染症狀者，都不准進市府。

黃駿逸說，這麼做是要維護大家的健康，民眾有發燒就不要進來，市府同仁請按規定請假，社會處有幾個外館已經這麼做了，要執行到何時，就看疫情控制狀況如何，他呼籲身體不適的民眾在家自我隔離，並可以打電話進來或寫電子信箱都可以受理，他強調，防疫措施已完全實施，希望能全面降低市民罹病的機率，從政府開始全面啟動檢疫措施，並藉此推廣到全市的機關單位，可以滴水不漏的做好健康管理。

(中時 )