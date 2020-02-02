武漢肺炎傳染途徑延伸到郵輪旅遊，香港衛生署衛生防護中心於2月1日公布，境內新增1例確診病例，並且該患者為一名80歲的老翁，在發病前曾經到日本搭乘郵輪，而該艘郵輪在1月31日停靠基隆港。（基隆港務分公司提供／吳康瑋基隆傳真）

武漢肺炎傳染途徑延伸到郵輪旅遊，香港衛生署衛生防護中心於2月1日公布，境內新增1例確診病例，並且該患者為一名80歲的老翁，在發病前曾經到日本搭乘郵輪，而該艘郵輪在1月31日停靠基隆港，消息一出引起基隆市民人人自危，郵輪公司則回應指出，該名老翁在25日就已經下船，後續停留在船上的船員都無罹病的症狀，請民眾放心。

基隆港務分公司的國際郵輪航程表指出，當天有兩艘郵輪進入基隆港，其中一艘是上午7點進港的鑽石公主，就是確診的香港老翁所搭乘的，而這般郵輪則於下午5點離港，公主郵輪公司說，該患者確定是在香港離船6天後，才被確診。

另外，針對日本福岡市長公布將拒絕大陸籍郵輪靠岸申請，基隆港務股份有限公司職業安全衛生處資深處長張維鍵則強調，台灣目前不管海、陸、空，都已由政府的防疫指揮中心宣布全部禁止大陸遊客入境，他並指出，該患者於1月10日曾到中國逗留，並於20日於日本橫濱搭乘上公主郵輪，在航行數日後於25日在香港下傳，該船後續在31日曾停留基隆港，目前在海上繼續航行，預計會於2月4日返抵日本，該船上全員經檢驗都無染病症狀。

公主郵輪公司也發出聲明指出，雖郵輪賓客染病風險不高，但仍持續密切疫情變化，船上醫療專家也已密切與美國疾病管制與預防中心（CDC）和世界衛生組職（WHO）保持聯繫，在全球旗下遊輪上執行強化的篩檢、預防及管控措施，也婉拒過去14天內自中國大陸出發、或途經中國大陸的賓客登船。

(中時 )