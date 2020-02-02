武漢肺炎肆虐，全球各地確診人數不斷上升，遑論中國大陸，疫情嚴重到需要「封城」限制人員進出，而赴陸發展女星劉樂妍在對岸打拚多年，疫情爆發時她人仍在對岸，日前才求救買不到口罩無法外出，如今傳出她有回台灣避難的念頭，對此她澄清並否認，但也曝光疫區處境確實艱困，嘆：「原來我是個殘廢」。

日前在微博呼救買不到口罩無法出門工作的劉樂妍，被傳想回台避難，據《三立新聞網》報導，劉樂妍表示確實有計畫回台，但只是為之前遭某導演告公然侮辱，回來打官司而已，強調「我不想回台灣」、「回台灣幹嘛」，至於對岸官方宣布因應疫情全數劇組停拍，劉樂妍覺得這影響很大，所幸自己手上的戲都已經拍完，但擔憂這回在山西拍戲的酬勞不知能撐到何時，「下一個工作在哪都不知道」。

而她也帶來中國大陸在武漢肺炎延燒下，真實的生活處境，透露現在是處於哪裡都去不了的狀態，快遞、外賣都沒運作，也才了解自己對這些的依賴程度有多高，如今幾乎天天吃泡麵度日，直呼根本沒辦法活，「原來我是個殘廢」，但最大的困難仍是買不到口罩，劉樂妍透露本來這幾天要去北京捐骨髓，但公車不開，私家車也進不了北京，生活完全受困。

(中時電子報)