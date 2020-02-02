國際民航組織（ICAO）近來大舉封鎖挺台的推特帳號，美國國務院今天譴責此作法蠻橫、無法接受，並表示支持台灣參與國際。我民航局表示，樂見國際間各種支持台灣的聲音，ICAO理應廣納各方專業意見，才能妥善確保全球飛安體系的完善，不當排除台灣的參與。

民航局表示，ICAO是國際專業民航組織，理應廣納各方專業意見，才能妥善確保全球飛安體系的完善，不當排除台灣的參與，其實與其「無縫天空」(Seamless Sky)的目標背道而馳。

民航局表示，目前正值全球遭武漢新型冠狀病毒侵襲之際，更凸顯疾病、飛航安全都是無國界的，都迫切需要跨國合作，國際社會所有成員都應摒棄偏見與私利，才能有效因應。民航局樂見國際間各種支持台灣的聲音出現，未來也會繼續配合外交部與其他政府部門，結合友邦及友好理念相近國家，一起努力完善國際間的飛安環境。

航空業界人士認為，ICAO畢竟是國際民航組織，能夠加入，對分享國際民航資訊肯定會有幫助。

(中時 )