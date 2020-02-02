新北市消防局2日進行「疑似武漢肺炎病患」運送防疫措施、後送流程演練，確保防疫過程沒有漏洞，杜絕疫情擴大蔓延可能。(陳怡誠攝)

前新北市長朱立倫今(2)在臉書呼籲，北京政府應停止杯葛，讓台灣回到WHO，對此新北市長侯友宜同樣表示，防疫如同打擊犯罪，無分國界，「一個疫情造成全世界動盪不安，哪有分你是誰、我是誰，本來台灣就應該要加入WHO，不要說北京，全世界都要舉雙手歡迎我們加入WHO。」

侯友宜也呼籲，防疫要並肩作戰，「台灣作戰能量一定夠、能力一定強，大家一起來才不會有破口，不管哪個國家，都應該要歡迎台灣、中華民國加入WHO，這才是對的。」

(中時 )