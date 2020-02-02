侯友宜：全世界應舉雙手 歡迎我們加入WHO 16:412020/02/02 中時 吳亮賢、 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯市長（前右）以打擊犯罪作比喻，抓要犯有分你跟我嗎？呼籲世界各國應該歡迎台灣中華民國加入才對。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局2日進行「疑似武漢肺炎病患」運送防疫措施、後送流程演練，確保防疫過程沒有漏洞，杜絕疫情擴大蔓延可能。(陳怡誠攝) 前新北市長朱立倫今(2)在臉書呼籲，北京政府應停止杯葛，讓台灣回到WHO，對此新北市長侯友宜同樣表示，防疫如同打擊犯罪，無分國界，「一個疫情造成全世界動盪不安，哪有分你是誰、我是誰，本來台灣就應該要加入WHO，不要說北京，全世界都要舉雙手歡迎我們加入WHO。」 侯友宜也呼籲，防疫要並肩作戰，「台灣作戰能量一定夠、能力一定強，大家一起來才不會有破口，不管哪個國家，都應該要歡迎台灣、中華民國加入WHO，這才是對的。」 (中時 ) #武漢肺炎 #侯友宜 #WHO #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 疾管署今發出460支監控手機 居家隔離者亂出門最高罰30萬 14:002020/01/29 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 2020武漢風暴》慘！星巴克大陸關店過半 股價大跌 15:282020/01/29 財經 2020武漢肺炎》台灣出現本土感染 成大醫院急設「肺炎檢疫站」 16:182020/01/29 生活 憂武漢肺炎 高雄馬拉松停辦 23:072020/01/29 體育 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 聯準會維持利率不變！主席示警：武漢肺炎恐增全球經濟風險 03:352020/01/30 財經 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 政治熱門新聞 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 「罷黃」會過嗎？連署站負責人回應了！ - 政治 網爆料柯P「赴陸嫖妓」？柯粉看完怒吼8字！ - 政治 罷韓會過嗎？高雄黃醫師竟喊兩字 - 政治 郝龍斌開嗆「斷三通」...學者驚呆痛罵一句話！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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