民眾申請保險理賠一旦遭到低賠或是拒賠時，可向保險公司申訴之外，還可向財團法人金融消費評議中心請求調處評議，但若是寫錯資料或是無法具體主張自身權利等9種情況，仍是會面臨無法受理案件的窘困。

金融消費評議中心就提出一案舉例說明，保戶張先生因為和A保險公司間的保險金理賠爭議，向評議中心提出評議申請時，阿偉在「請求標的」欄位寫的是「相對人應給付申請人醫療保險金及利息」。

可是就此「請求標的」來看，保戶究竟是想要請求A保險公司給付多少的醫療保險金？因為牙齒斷裂實際上支出了多少醫療費用？有幾顆牙齒產生斷裂情形？

由於以上這些事項都不明確，阿偉填寫的「請求標的」並未具體、明確、特定及適於強制執行。

而評議中心人員曾經發函及電話聯繫保戶，補充具體的請求標的，同時提出相關保險契約及病歷資料影本等相關資料，由於保戶遲未補齊以上金額數據、相關醫療紀錄等，因而無法受理該保戶申請評議案。

金融消費評議中心表示，許多民眾會因為類似以上的「申請不合程式」而無法進入到評議調處階段，提醒應填具申請書，填寫當事人名稱及基本資料、請求標的、事實、理由及申訴未獲妥適處理之情形，還要檢具相關文件或資料，如果資料不齊全時可於合理期限內補正。

此外，還有「非屬金融消費爭議」、「未先向金融服務業申訴」、「向金融服務業提出申訴後，金融服務業處理申訴中尚未逾30日」、「申請已逾法定期限」、「當事人不適格」、「曾依本法申請評議而不成立」、「申請評議事件已經法院判決確定，或已成立調處、評議、和解、調解

或仲裁」及「其他主管機關規定之情形」等共9種情況而屬於「不受理」情形，民眾填寫申請書時可以多洽詢中心人員。

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(中時電子報)