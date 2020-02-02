武漢肺炎疫情升溫，坐月子中心也嚴陣以待，試營運已一年的台南市新營區「咪寶產後護理之家」，5日將正式開幕，院長陳俊吉指出，咪寶每間房間都採用獨立空調，不會交叉感染，而且訪客和坐月子產婦電梯分開不共用，還可透過視訊觀察嬰兒狀況，減少感染風險。

位於台南新營區的佑生婦產科，有30年母嬰醫療照護經驗，因醫院提供產婦產後護理有口碑，許多婆婆媽媽促佑生婦產科另外開設產後護理之家服務民眾。

陳俊吉表示，佑生婦產科以「寵愛媽咪，呵護寶貝」為理念，成立「咪寶產後護理之家」，試營運已經1年，服務過500多位媽媽，慎重起見選在2月5日才正式開幕，可說是目前麻豆區以北最專業的月子中心。

咪寶產後護理之家由婦產科醫師、小兒科醫師、中醫師、營養師、護理師及健管師組成專業團隊，結合泌乳師、美髮師、親水師等專職人員，嚴格遵循標準化服務模式，提供完善的母嬰照顧，通過衛福部產後護理之家評鑑合格及國際ISO9001驗證。

咪寶產後護理之家為獨棟建築，通過嚴格空氣品質及低甲醛檢測標準，每樓層配置交誼廳，每間有採光窗與獨立冷暖變頻空調，嬰兒室配備鮮風系統及全程水洗屁屁；親子房型可以讓大寶和媽媽互動，不會因坐月子而分開，減少親子分離焦慮，另也有無障礙房型，滿足不同母嬰需求。

在月子餐方面，咪寶中央廚房擁有HACCP、ISO22000雙驗證，每日月子餐由中醫師與營養師聯手規畫，「三餐三點」現做現送。

陳俊吉表示，今年將再導入AIOT智慧化應用系統，結合穿戴式裝置、IOT設備、大數據及演算法，整合各項生理數據與照護系統，提供媽咪們產前、產後到健康管理的完善服務。

(中時 )