武漢肺炎疫情持續擴散，陸股明（3日）開市難逃補跌衝擊，大陸人民銀行（人行）宣布，為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行，2020年2月3日中國人民銀行將開展1.2兆人民幣（約台幣5.3兆元）公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元。

人行副行長潘功勝在接受人行機關報《金融時報》專訪時，再次向市場信心喊話，2月3日金融市場（股市）開市後，人行將透過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具向市場提供流動性。

人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯管理局等五大5個財經部門1日提出30項金融與信貸措施，不僅鼓勵銀行機構適當下調貸款利率，更保證將加大貨幣信貸支持力度，保持流動性合理充裕。

近期包括美股、港股等資本市場都遭受重挫。澎湃新聞引述私募機構負責人看法表示，境外市場已對險峻的疫情有所反應，A股開市後恐怕也不樂觀；前述這項措施算得上是利多消息，有望消除一部分市場負面情緒。

(中時電子報)