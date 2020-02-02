武漢疫情延燒，引爆全台「口罩之亂」。台南市安南區南興里長施柏男2日上午在里辦公處免費發放1000片口罩，里民只要帶著身分證或戶口名簿，均可憑人頭領取，短短不到2個小時即發完。拿到免費口罩的里民都說，「揪甘心！」

今天上午9點起，安南區南興里辦公室前，出現排隊等領口罩的人潮。有里民帶著戶口名簿，指家中全戶共有12人，施柏男也提供12片口罩，直到上午10點40分左右，1000片免費口罩已全數發完。

施柏男認為，發放免費口罩的原因，來自大批里民反映買不到口罩，他前往超商了解，發現有的店家只配撥50片，有的店家甚至沒有，第一線應有防疫物資竟然買不到，中間一定是出問題，需要正視。

施柏男指出，政府最早訂出每片8元被批評後，從2月1日起每片降為6元，但在超商卻買不到，因此他自掏腰包以不便宜的價錢買到1000片口罩，但因南興里民有2000多人，口罩數量不夠，只好每人限領1片，發完為止。

(中時 )