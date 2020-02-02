美軍1架專門探測核爆的偵察機，2月2日飛入南海後又轉而北上，飛往台灣海峽。這是美軍短短3天內第2次在相關空域執行任務，勢必造成兩國軍事關係緊張。

追蹤美國戰機動向的社群網站帳號戶Aircraft Spots周日表示，1架代號SPOOF29的WC135W「不死鳳凰」（Constant Phoenix）偵察機，由日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛，前往南海執行任務。根據該帳號提供的飛行路線圖，該架WC135W經台灣與菲律賓之間的巴士海峽，由東面飛進南海空域後，突然往北飛往台海南面，之後去向不明。

WC135W是美軍特別用途的偵察機，主要任務是從大氣收集樣本以探測核爆，因此又稱為「天氣鳥」或「嗅探者」。它近年多為活躍在朝鮮半島空域，監控北韓的核計劃，早年也負責收集印度及巴基斯坦的核試信息，但在大陸空域則屬「稀客」。

這次WC135W的任務性質未明。而美軍1架代號為MOOSE01的B52H戰略轟炸機，1月31日由關島安德森空軍基地出發，飛向西北方前往東海巡航，期間進入大陸防空識別區及台北飛航情報區，之後返回安德森空軍基地。

(中時 )