湖北江夏區台辦：請滯留台人做好明後天返台準備 17:362020/02/02 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢市區。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情擴散，日前仍有400多名台人滯留湖北。武漢台協今日證實，滯留武漢台人近日能搭乘包機返台，飛機將從武漢起飛直達台灣。而為盡快幫助台人回台，當地台辦亦發通知指，湖北省江夏區台辦將安排車輛在江夏區政府北門等候大家集中乘車，前往天河機場。請滯留當地的台人做好明後兩天隨時返台的相關準備（如必要證件等）。 此外，交通部表示，目前華航已經備好武漢或者長沙班機，待陸委會、海基會與大陸協調定案，可以立即啓動。華航表示，現在只要要等兩會確定時間，飛機運能、人力也將進行調配。 (中時 ) #武漢 #台辦江夏區 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢市民號召做這事 醫生驚呆：完蛋了！ 08:462020/01/29 生活 孕婦患武漢肺炎 12天後肺全白病逝 13:042020/01/29 時事 疾管署今發出460支監控手機 居家隔離者亂出門最高罰30萬 14:002020/01/29 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 2020武漢風暴》慘！星巴克大陸關店過半 股價大跌 15:282020/01/29 財經 武漢肺炎恐衝擊中國汽車產量 16:012020/01/29 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 兩岸熱門新聞 陸武漢火神山醫院 8天完工 - 兩岸 - 旺報 網傳武漢火葬場24小時營運 高大成估「死亡約2千人」：怕燒不完 - 兩岸 母疑染武漢肺炎去世「直接火化」 女兒緊跟靈車哭喊「媽媽」 - 兩岸 浙江溫州也封城 台商：緊張不恐慌 - 兩岸 - 旺報 湖北江夏區台辦：請滯留台人做好明後天返台準備 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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