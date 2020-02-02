武漢肺炎疫情擴散，日前仍有400多名台人滯留湖北。武漢台協今日證實，滯留武漢台人近日能搭乘包機返台，飛機將從武漢起飛直達台灣。而為盡快幫助台人回台，當地台辦亦發通知指，湖北省江夏區台辦將安排車輛在江夏區政府北門等候大家集中乘車，前往天河機場。請滯留當地的台人做好明後兩天隨時返台的相關準備（如必要證件等）。

此外，交通部表示，目前華航已經備好武漢或者長沙班機，待陸委會、海基會與大陸協調定案，可以立即啓動。華航表示，現在只要要等兩會確定時間，飛機運能、人力也將進行調配。

(中時 )