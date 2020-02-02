台南市安平區觀夕平台北側防波堤近燈塔處的消波塊附近，2日上午被發現有1具男性屍體載浮載沉，警、消與岸巡人員獲報到場協助打撈上岸，死者年約30多歲，但因身上無任何身分證件，警方籲請家屬出面指認。

上午9點30分左右，消防局接獲1名準備前往觀夕平台北防波堤釣魚的男子報案，指觀夕平台北側防波堤、離海岸2、300公尺遠靠近燈塔處的消波塊附近，有1名男性載浮載沉。消防局立即出動4輛救生車、2艘救生艇與9名警、義消人員前往救援。

消上午10點左右，消防人員將該名男性打撈上岸後，發現對方年約30多歲，已經死亡，身上沒有任何證件，也沒有明顯外傷，初判他殺的可能性並不高，已報請檢方相驗。

台南市警四分局檢視死者，發現對方身穿黑色長袖上衣、黑色牛仔褲，身體正面與右小腿都有刺青、雙耳都戴銀色耳環，呼籲家中有類似特徵的失蹤男子，家屬盡快前往市警四分局安平派出所指認，電話06-2252598。

(中時 )