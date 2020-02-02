武漢肺炎疫情持續延燒，截至2日14點，大陸地區已出現1.4萬確診病例，死亡人數更高達304起，許多第一線的醫護人員從過年前就一路忙到現在，沒有一刻能好好休息。河南省有戶人家，爸爸是警察、媽媽是護理師，夫妻倆為了堅守崗位，只好獨留10歲兒子在家，但兒子成熟體貼的回應，惹得網友超心疼。

根據《東方今報》報導，這一家3口過年只短短暫相聚了3天，爸爸初四就回到警察局24小時值班，媽媽也顧不得先前摔傷骨折，趕緊又回到醫院照顧病人，家住外地的爺爺奶奶也不方便大老遠跑來顧孩子，只好獨留10歲的小弟弟在家，吃著爸媽事先替他準備好的麵包、泡麵及微波食品。

10歲小弟自我打理生活，待在家中用電腦自學。（圖／翻攝自東方今報）

雖然爸媽無法陪在身邊過年，但小弟弟沒有任何埋怨，仍懂事地說：「我不覺得爸媽把我留在家有什麼不好，他們工作是為了人民，是我學習的榜樣。」從居家監視器可以看見，小弟弟這幾天都把自己的生活打理得很好，乖乖地待在家寫作業、吃飯、到樓下超市買食物，完全不用爸媽操心。

面對武漢肺炎的襲擊，各地都在共同抵抗疫情蔓延，大陸很多家庭都和這位小弟弟面臨同樣的景況，這對爸媽放棄一家人團圓，選擇回到工作崗位幫助更多人，許多第一線的醫護人員、警察在過年期間也都沒好好休息，如此無私奉獻的大愛精神，令人深受感動。

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(中時電子報)