因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中自今(2)日起將廣東省列為二級流行地區，並擴大實施以下措施：(1)居住地在廣東省之陸人禁止入境；(2)小三通入境及具廣東省旅遊史者，一律居家檢疫14天；(3)中港澳入境無症狀旅客提升為自主健康管理，期間盡量避免外出，如需外出應配戴外科口罩；(4)有上呼吸道症狀的旅客即使採檢結果為陰性，仍需自主健康管理14天。

中央流行疫情指揮中心統計，昨(1)日國內新增89例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1007名個案，含10名確診、829名排除、餘隔離檢驗中(91名初驗陰性、其餘待檢驗)。目前10名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。10名確診個案接觸者總計486人，其中34人有症狀已通報(32例採驗陰性、2例檢驗中)。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸累計31省市區(不含港澳特別行政區)確診14,380例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2,590例(湖北單一省份即增加1,921例)，其中2,110例重症，304例死亡；另有疑似病例19,544例。累計密切接觸者163,844人，追蹤中137,594人。除了台灣之外，國際間累計152例確診，分布於25個國家／地區，較前日新增西班牙；病例數以泰國19例、新加坡18、日本15例（不含無症狀5人）、香港14例、南韓12例及澳洲12例為多。

指揮中心再次呼籲，出國民眾於返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。更多「嚴重特殊傳染性肺炎」(武漢肺炎)資訊，可參閱疾管署網站(https：／／www.cdc.gov.tw)。

(中時 )