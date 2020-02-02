為了配合防疫需求，勞動部長許銘春今天表示，將新增「防疫照顧假」，當12歲以下學童且家長有親自照顧需求時，可以請「防疫照顧假」，她強調，雇主一定要准假，不准視為曠工或用特別休假處理，雇主也不可扣發全勤獎金或其他不利處分。

(中時 )