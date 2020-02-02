防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 17:012020/02/02 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為了配合防疫需求，勞動部長許銘春今天表示，將新增「防疫照顧假」。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了配合防疫需求，勞動部長許銘春今天表示，將新增「防疫照顧假」，當12歲以下學童且家長有親自照顧需求時，可以請「防疫照顧假」，她強調，雇主一定要准假，不准視為曠工或用特別休假處理，雇主也不可扣發全勤獎金或其他不利處分。 (中時 ) #照顧假 #防疫 #雇主 #需求 #休假 #勞動部 也許您會感興趣 推薦閱讀 雇主未盡移工防疫管理職責 將處最高30萬罰鍰 11:142020/01/29 生活 勞動部：因應寒流 雇主應採安全與衛生措施保障勞工職安 12:232020/01/29 生活 公司強派到大陸工作 勞動部：可終止契約並要求資遣費 17:472020/01/29 生活 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 武漢肺炎大陸逾7千例 勞動部：勞工可拒絕赴疫區 12:422020/01/30 生活 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 勞動部防疫太草率 高嘉瑜10字怒嗆 網大讚！ 12:202020/01/31 政治 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 遠航遭撤照 勞動部四招保障900員工權益 18:302020/01/31 生活 生活熱門新聞 中小學及幼兒園延後至2／25開學 家長可請至多14天防疫照顧假 - 生活 直播》武漢肺炎延燒 教育部延長寒假至2月25日 - 生活 是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 - 生活 大學各自宣布延後開學 楊志良：沒有必要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。