寶島夢想家連兩天在彰化縣立體育館出賽，繼續無視武漢肺炎干擾，他們也展現鼠年旺盛贏球氣勢，靠著塔克30分、5助攻與4籃板，最後以89比80力退西貢熱火，搶下3連勝，讓2日趕到彰化現場助威的領隊「黑人」陳建州也笑開懷。

開賽打不到兩分鐘，瓦金斯就吞兩犯，也讓夢想家總教練朱利亞斯只能趕緊把他換下，改用田壘替補，而壘哥充分扮演好板凳暴徒角色，幫助夢想家仍跟熱火形成拉鋸僵局，但熱火仍在上半場結束前打出8比0，讓夢想家暫居39比46落後。

來到下半場，夢想家展開反撲，塔克、杰倫與張宗憲輪流開火，幫助夢想家重新超前，更靠第3節結束前，塔克投進大號三分球，反以65比58領先；不過瓦金斯最後1分47秒提前5犯畢業，讓熱火趁機縮小差距，比分形成75比79。

隨後張宗憲切入取分，熱火也靠泰勒兩罰中1，不過塔克馬上妙傳給埋伏右側三分線外的田壘，讓壘哥投進全場個人第1顆三分球，熱火下一波攻勢發生失誤，讓杰倫順利快攻上籃完成「三分打」，擴大領先到11分，場上勝負已經底定。

夢想家除了塔克繼續展現強大火力，杰倫也拿19分、19籃板及5抄截，張宗憲12分，瓦金斯與楊敬敏各有9分，不過才剛傷癒復出的陳世念，上半場不慎跟對方猛力相撞，造成胸口受傷退場；熱火則以山姆湯普生攻下27分最高。

(中時 )