武漢肺炎疫情不斷延燒，演藝圈的許多明星也紛紛響應出錢出力加入救援，其中大陸歌手韓紅令網友十分感動。韓紅是大陸國寶級歌手，熱衷做公益的她這次帶頭募款援助疫區，甚至親自到湖北捐物資，已收到1.3億元台幣善款，但她把所有資產都用來做公益，成了「最窮女歌手」，連續協助抗疫3天，最後她也體力不支病倒。

韓紅此次在武漢封城第3天就將第一批募集到的物資送抵疫區，她也在演藝圈內帶頭募款，幾天內就有150多位藝人響應，募得3000萬人民幣（約1.3億元新台幣），甚至還親自率領百人醫療團隊到湖北幫忙抗疫，勞碌多天後，31日她也坦言自己已經病倒3天，神色看起來相當憔悴。但她僅表示「在如此巨大的疫情面前，根本是滄海一粟，不值一提！」

韓紅捐款病倒3天。（圖／翻攝自微博）

韓紅多次獲得各種「年度最受歡迎女歌手獎」和「最佳女歌手獎」，是中國大陸最紅的女歌手之一。，熱衷於慈善事業，2012年5月9日註冊成立了韓紅愛心慈善基金會。幾乎將資產都花在公益上，平常生活相當節儉。

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(中時電子報)