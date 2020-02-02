2020桃園燈會平鎮新勢公園「飛天曙光」燈區，位在南區青少年活動中心旁，鄰近中壢火車站，地標顯著且交通便利，點燈後湧入大量賞燈人潮，擔服位在交通要道主燈區的平鎮警分局員警、義交等協勤民力特別辛苦，平鎮警分局分局長李建民特別自掏腰包購買雞排，給執勤人員補充體力，讓他們倍感窩心。

李建民表示，新勢公園展區以「桃園航空城、國門之都」為主題，搭配全台最大屏幕，結合動畫及特效聲光，上演桃園魔幻「光之飛航秀」，精彩的表演，加上週末假期氣候回溫，許多民眾攜老扶幼全家一起來賞燈，車水馬龍的盛況，讓執勤的員警及民力忙翻天。

為鼓勵警察同仁及協勤民力於燈會期間執勤之辛勞，李分局長特別自掏腰包購買100份雞排，慰勉執勤員警及義交等勤務人員。除此之外，聯合指揮所也設有行動補給站，提供充分的食品、水果及薑茶等，讓員警及協勤民力能於休憩恢復體力後，再次投入維安的工作。

李建民另表示，這次桃園燈會幸好有協勤民力夥伴們的協助，義不容辭犧牲假日及休息時間配合員警執行各項勤務，每日服勤時數均超過12小時，彌補警力的不足，讓平鎮能在燈會期間得以維持治安平穩、交通順暢。

(中時 )