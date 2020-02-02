遭流浪犬闖入的雞舍屍橫遍野、滿目瘡痍，飼主心痛雞全被咬死。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員張顧礫接獲里長通報，會同動防所人員會勘，現場設置2捕犬籠，並呼籲民眾做好寵物節育，勿任意棄養。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員張顧礫接獲里長通報，會同動防所人員會勘，現場設置2捕犬籠，並呼籲民眾做好寵物節育，勿任意棄養。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮1名95歲張姓獨居婦人，在水坡里1處雞舍放養15隻雞，不料過年期間，疑似附近流浪犬聚集覓食，闖進雞舍咬死雞隻，令張婦又生氣又難過，縣議員張顧礫1月31日接獲里長通報，會同動防所前往現場，雖未發現流浪犬，但已在現場設置捕犬籠，呼籲民眾做好寵物節育及預防注射，不要任意棄養。

張婦巡雞舍驚見橫屍遍野景象，心痛大嘆「過年自己都還來不及吃！」，怒指是20幾隻流浪犬闖入雞舍咬死雞，希望能早日將這些犬隻抓起來。縣議員張顧礫與動防所人員到場會勘，發現放養的雞舍有鐵網圍籬，研判流浪犬是從一旁隙縫鑽入。

由於水坡里高速公路橋下，常有人定點餵食流浪犬，鄉親懷疑是過年期間，餵食者沒有如常出現，導致食物不足，才會讓流浪犬侵擾農戶雞舍覓食；另有鄉親抱怨，自己騎車經過該地時，常被流浪犬追逐，心驚膽戰。

苗栗縣動物保護防疫所指出，1月31日下午會勘時，雖然沒有發現流浪犬，但已在現場設置2個捕犬籠，明天上班將派員前往抓捕，呼籲飼主做好寵物節育及預防注射，不要任意棄養。

(中時 )