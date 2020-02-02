台灣第一個以法式料理成功發展連鎖的〈法樂琪〉法式料理餐廳創辦人Jimmy張振民，今（2日）在家中跌倒逝世。據了解，張跌倒前一刻告訴家人「心臟不舒服」，兒子立刻通知警消到場，經醫院急救仍回天乏術。

知名紅酒達人T大於臉書貼文傳達Jimmy死訊。(翻攝自臉書)

張振民今晨7時許在家中跌倒，兒子立刻通知警消到場送新光醫院急救，但到院前已無心肺功能，經急救仍宣告死亡。據了解，69歲張振民今晨7時許在北市士林區忠誠路住家的臥室內，不慎跌倒撞擊頭部，頭部明顯外傷，當場血流不止，兒子聽到聲音後立即進屋查看，並通知警消到場，但因傷勢過於嚴重，到院前已經沒有生命跡象。

警方獲報後已報請檢察官相驗，法醫初判是「心因性疾病」死亡，家屬並沒有意見，現已將遺體發還家屬後續處理。

知名紅酒達人T大於臉書貼文表示，「剛剛收到友人訊息，法樂琪名廚Jimmy今天早上在家中跌倒已仙逝，願他安息，繼續在天堂延續法國料理的精神」。

許多網友也都表達相當震驚與不捨，「天呀⋯⋯我前天才看到老師ㄟ」、「太突然了！願安息！」、「 跨年夜還請他來家裡做菜！太意外了！」

(中時電子報)