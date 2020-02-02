受低溫與疫情衝擊，讓許多民眾宅在家。遠傳旗下friDay影音公布新春期間收視人數再創高峰，較去年春節大幅成長4成，其中又以今年獨家上線的《國際橋牌社》帶動收視熱潮與買氣，日平均新註冊會員數成長9成，線上付費人數則比去年春節同期成長1.25倍。

遠傳電信表示，friDay影音獨家上線的戲劇類《國際橋牌社》開播後即受到網友熱烈討論，首播當日近百萬人次點閱，除夕夜當天更新第三、四集再度引發收視熱潮，較第二名韓國跟播戲劇《浪漫醫生金師傅2》高出2倍以上收視率。第三名為獨家劇《巧克力》，日前完結篇創下收視高峰。

春節電影收視前10名除了好萊塢電影外、中港韓電影也獲得觀眾目光，其中最高收視為全台票房破億、國際名導李安與威爾史密斯合作《雙子殺手》，由男神孔劉和鄭有美主演的韓國話題電影《82年生的金智英》、史上最高R級票房電影《小丑》為收視第二、三名。

而獲得多項金球獎、李奧納多狄卡皮歐和布萊德彼特同台演出《從前，有個好萊塢》、中國票房超過33億人民幣《唐人街探案2》、古天樂主演警匪港影《犯罪現場》收視，也皆有不俗表現。

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(中時電子報)