武漢肺炎疫情延燒，不只民眾人心惶惶，甚至連通緝犯也搭上議題，瞎扯由武漢返台發燒，盼藉此拖延時間，警方對此仍不敢大意，除戒護送醫外，並向移民署確認通緝犯並無出入境紀錄，除將通緝犯逮捕歸案外，有關謊報部分，另依違反傳染病防治法及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

台東縣警察局成功分局1月30日逮捕潘姓公共危險罪通緝犯，潘男遭逮後見派出所內員警都有戴口罩，即脫口表示自己1月初也因工作關係，經過武漢，再轉從香港搭機返台，前幾天曾有發燒症狀。

執勤員警聽聞後，當下雖查無潘男入出境紀錄，但見其身體確不適症狀且堅稱數日前剛返台，為求防疫慎重周延，緊急先將潘男戒護送醫就診，並向移民署及潘男工作公司複式查證，確認潘男謊報入出境紀錄。

潘男經醫院詳細檢驗及診治後，確認僅係一般發燒感冒症狀，並非感染「武漢肺炎」，經留院觀察2日後出院，成功分局除將潘男逮捕歸案外，有關謊報部分，另依違反傳染病防治法及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

台東縣警局成功分局長蘇偉荃表示，依據傳染病防治法第63條規定：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣3百萬元以下罰金」，呼籲民眾若有咳嗽、發燒等身體不適症狀，應主動就醫並向醫師告知近期旅遊史，相關資訊應據實以告，切勿做不實陳述。

(中時 )