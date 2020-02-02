滯留武漢台商包機回台有望，回台後的隔離地點和方式引發各界關注。指揮中心今天證實已選定2類場所作為隔離使用，包括軍營和公務員開會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況，預計北、中、南各一處。指揮中心指揮官陳時中強調，一定會全程隔離，台灣已經準備好，但目前「主動權不在我們」。

武漢封城後，目前約有476名台商滯留當地，湖北省台辦指，近日將協助安排首批200多名台灣民眾乘民航包機從武漢返回台灣。為了防堵疫情入侵台灣，台商回台後，隔離地點與方式引發民眾關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，陳時中表示，返台的方案持續溝通中，政府全面明白有必要性，主動權不在我們，結果為何，仍在溝通中。

但陳時中表示，已經為台商返台做好萬全準備，全程隔離，並且提供方便生活環境。他指出，目前規劃，返台台商一定是「個人全程隔離」，必須穿著全身防護，包含帽子，口罩，以及隔離衣，確保不會交叉感染的可能性。

至於已經確診的個案，陳時中表示，基本上不能登機，針對疑似個案，則會做分流和分離。

(中時 )