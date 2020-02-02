武漢肺炎引發「口罩之亂」，醫師出身的副總統當選人賴清德今天強調，台灣的公衛醫療體系有能力面對此疫情，呼籲民眾毋須恐慌，買口罩前，先評估自身口罩需求，不必跟著買，「把口罩留給真正需要的人」。

儘管武漢肺炎目前在台灣僅有零星個案，但 民眾預期心理瘋搶口罩，讓各地出現口罩荒，賴清德今天在臉書要求民眾「買口罩前，先評估自己需不需要？」

他說，近期，媒體報導大量民眾前往購買口罩，其中有民眾遇到採買不到的情況，也有很多朋友問他口罩要去哪裡買？身為醫師，他想建議各位，「買口罩前，先評估自身口罩需求，不必跟著買！把口罩留給真正需要的人」。

賴清德以自己為例，身體健康、抵抗力正常（非老人家，也沒有慢性病）；不打算出入疾管署所建議需要戴口罩的場所；考量馬偕醫院兒童感染科黃瑽寧醫師所提供資訊「武漢肺炎傳染力跟流感病毒類似」。因此，現階段他只要勤洗手，不需配戴口罩，也不會前往購買。

賴清德強調，面對武漢肺炎疫情，政府已經超前部署，台灣的公衛醫療體系有能力面對此疫情！「請大家毋須恐慌，只需要在正確時機，以正確方式使用口罩，來達到整體最佳防疫效果」。

至於戴口罩的時機，他建議，在民眾出現咳嗽或呼吸道症狀時；出入醫院、通風不良或擁擠密閉空間時；另外，本身是慢性病患者也要配戴。

賴清德也轉貼衛福部提供的口罩使用說明表示，面對疫情掌握正確防疫訊息，謹慎小心、莫驚慌，「如果您還沒加入『疾管家』獲得第一手正確資訊，請趕快加入吧」。

(中時 )