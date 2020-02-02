行政院發言人Kolas Yotaka今日下午接受記者電訪表示，有關目前仍滯留在中國武漢的4百多名台灣人包機返台的進度，台灣方已擬定相關計畫，尚待中國方回應。

Kolas指出，在武漢的台灣人若接回國後，會有醫療院所等級的隔離措施及醫療協助，規格絕對高於居家隔離，政府對後續的安置計畫都已擬定完成，台灣方面能做的都已經先做好。目前的問題在於與中國就包機接送返台的事宜還在討論，這部分陸委會仍持續努力溝通。

日前國民黨立委林為洲接受記者電訪時指出，韓國政府撤離在武漢的韓人，他們做法就是一趟飛機，飛過去的時候載送醫療防疫物資送到當地，然後回程用同一班飛機將韓人接回韓國。

林為洲建議，台灣可以考慮學習韓國撤離武漢韓人的方式，送一些當地急需，但台灣庫存仍充足的防疫物資，一來可展現台灣的人道關懷精神，二來也對中國釋出善意，三來對與中方協商包機事宜也有助益。

(中時 )