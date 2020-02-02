台灣燈會主展區祈福 中市觀旅局加強防疫宣導 17:302020/02/02 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市政府觀光旅遊局2日在「動物狂歡嘉年華」燈區舉行點燈祈福儀式暨防疫衛教宣導。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020台灣燈會將於2月8日至23日在台中后里馬場及森林園區展開，台中市政府觀光旅遊局2日在「動物狂歡嘉年華」燈區舉行點燈祈福儀式暨防疫衛教宣導，觀旅局長林筱淇為燈會祈福，也為近期武漢肺炎的疫情祈求平安順利，要求務必做好防疫措施，讓參觀民眾安心。 觀旅局表示，因應武漢肺炎，台灣燈會展區加強向工作人員宣導防疫衛教，整備園區各項防疫物資，在室內展場及公廁張貼防疫告示。 林筱淇也宣導民眾佩戴口罩，如有發燒咳嗽等症狀，應盡速就醫，做好防疫的自主健康管理，共同落實防疫措施。 (中時 ) #防疫 #宣導 #台灣燈會 也許您會感興趣 推薦閱讀 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 台灣燈會如期舉辦 觀光局明討論防疫措施 14:182020/01/30 生活 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 台灣燈會如期點燈 抗疫大挑戰 04:102020/01/31 生活新聞 大同寶寶造型花燈 今年參加高雄燈會及台中舉辦台灣燈會 13:022020/01/31 生活 台灣燈會漫遊客家庄燈區 大型竹藝花燈展大甲溪絕代風華 12:332020/01/31 生活 迎接2020台灣燈會 中市內新國小製作花燈秀創意 13:002020/01/31 生活 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 民進黨團關切台灣燈會防疫 中市府：民眾安全健康優先 12:092020/02/02 政治 生活熱門新聞 中小學及幼兒園延後至2／25開學 家長可請至多14天防疫照顧假 - 生活 直播》武漢肺炎延燒 教育部延長寒假至2月25日 - 生活 防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 - 生活 是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 大學各自宣布延後開學 楊志良：沒有必要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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