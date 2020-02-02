2020台灣燈會將於2月8日至23日在台中后里馬場及森林園區展開，台中市政府觀光旅遊局2日在「動物狂歡嘉年華」燈區舉行點燈祈福儀式暨防疫衛教宣導，觀旅局長林筱淇為燈會祈福，也為近期武漢肺炎的疫情祈求平安順利，要求務必做好防疫措施，讓參觀民眾安心。

觀旅局表示，因應武漢肺炎，台灣燈會展區加強向工作人員宣導防疫衛教，整備園區各項防疫物資，在室內展場及公廁張貼防疫告示。

林筱淇也宣導民眾佩戴口罩，如有發燒咳嗽等症狀，應盡速就醫，做好防疫的自主健康管理，共同落實防疫措施。

(中時 )