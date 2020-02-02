高雄市湖內區林姓女子因不甘家裡的人於2日買到昂貴的口罩，5個要價50元，上網喊冤，引起熱論。該名里長表示，只是單純的搞錯數量，可以找她退錢。

林姓女子上臉書「湖內大小事」貼文指出，她買到5個要價50元，請大家評評理。目前政府對口罩的訂價是1個6元。此貼圖引起網友熱議，有人認為這名里長大賺國難財，行為很不應該。但也有人認為，應該是搞錯數量，這名里長做事情不會這麼失德。

這名里長接受訪問時說，她得知網友在臉書上議論此事，覺得很受傷，當時是這民眾跑來找她，說要去醫院看醫生，請給她一些口罩。該名里長好心，給了對方5個口罩。因為弄錯數量，以為一包10個，所以收了對方50元，歡迎對方找她退錢25元。

這名里長表示，她只是好心要幫對方，沒想到釀成這麼大的風波，也令她原本想要幫助他人的熱心腸冷卻了。這些口罩是她以前留存下來的，為數不多，她本來就沒有賣口罩，只是對方央求，才答應轉讓。

(旺報 )