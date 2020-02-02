武漢肺炎這隻黑天鵝擾亂全球金融市場，台股歷經史上單日最慘跌點後，31日好不容易回穩上漲逾70點，醞釀築底氣氛，但分析師提醒提防陸股下周一（3日）開市重挫，至於補跌的幅度有多大，投資人或可參考港股，預估修正約5%左右。

在國安基金進場護盤下，台股一掃30日狂殺696點陰霾，周五小幅反彈73點，國泰證期指出，大盤目前醞釀築底氣氛，但真正底部還沒有出現，投資人不宜躁進，下周陸股開盤仍會造成心理衝擊。

其實陸股在上月23日封關當天已先領跌2.75%，殺破3千點大關，來到2976點。深圳基金經理人認為，下周一補跌幅度有多大，可以參考港股市場，港股從29日開盤後，連3個交易日狂瀉逾1600點、跌幅約5.8%，陸股開市一兩天跌勢可能會比較猛烈，後續將逐步平緩，下跌5%是階段性修正的上限。

統一中小基金經理人林世彬表示，若陸股在1、2個交易日內即修正完畢，則台股本波快速修正可望暫告一段落；疫情若進一步取得控制，將有助於台股止穩，2月8日元宵節前後是確診數的高峰期，在疫情未完全明朗之前，短期市場維持謹慎的基調。

(中時電子報)