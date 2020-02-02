台62線又再爆大型貨櫃車翻覆阻斷交通，今天上午9點15分一輛貨櫃車從基隆東岸碼頭出發，行經台62甲線接台62線新北市瑞芳區四腳亭入口匝道的轉彎處，意外失控翻覆。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

台62線又再爆大型貨櫃車翻覆阻斷交通，今天上午9點15分一輛貨櫃車從基隆東岸碼頭出發，行經台62甲線接台62線新北市瑞芳區四腳亭入口匝道的轉彎處，意外失控翻覆。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

台62線又再爆大型貨櫃車翻覆阻斷交通！今天上午9點15分一輛貨櫃車從基隆東岸碼頭出發，行經台62甲線接台62線新北市瑞芳區四腳亭入口匝道的轉彎處，意外失控翻覆，造成匝道整個堵死，直到中午12點05分才排除，但現場失事痕跡仍慘刮路面，令來往民眾心驚膽顫。

瑞芳警分局指出，貨櫃車司機為72年次連姓男子，無酒駕，事發當下自行脫困，沒有受傷並未送醫，經實施酒測，酒測值為0，警方也協調吊車前往現場協助，吊車上午11時50分許已將貨櫃和車頭吊離現場，由於相關人員正在清理路面油漬及散落物，

警方指出，貨櫃車上午從基隆港東岸碼頭出發，貨櫃內載有物品，後續則由另派的板車來接載貨櫃，方便後續清理通車順利，警方更強調，62甲四腳亭銜接62道路往萬里的方向，已發生多次貨櫃車翻覆的事件，主要源由為3號隧道外有一支測速器，過了以後就沒有測速器，很多車子上坡就會加速，但只要一加速車上載著重物就會失控翻覆了。

(中時 )