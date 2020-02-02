湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部2日召開會議，強調當前防控形勢依然極為嚴峻，要做實做細基層基礎工作，堅決按照「四集中」要求，對所有疑似患者集中隔離。

根據《湖北日報》報導，基礎工作如下：一、壓縮篩查確診流程。盡可能簡化、縮短篩查流程，避免疑似病例多次往返醫院造成更多交叉感染，堅決控制住傳染源；簡化確診分流程序，避免輕癥患者、居家隔離觀察人員拖延成重癥。

二、對所有疑似病例進行集中隔離。要對所有疑似病例，先隔離再檢測、再診療，嚴防交叉感染。各地都要加快設置定點醫院，建立隔離病區、隔離病房。徵用酒店、招待所、閒置廠房等，抓緊建立備用隔離場所，配備必要的生活、消毒、醫療設施。

三、千方百計提升收治能力。繼續統籌調配醫療資源，盡可能多地騰空床位；加快新建改造醫院進度，加快普通病房改造用於患者治療；加快床位周轉速度，收治更多更急需的病人。相關領導幹部對床位情況不清者、相關醫院拒收造成傳染者，要查責任。

四、加強疫情搜索。做實做細基層基礎工作，各鄉鎮（街道）都要建立村（社區）疫情搜索專班，地毯式搜索疑似病例，嚴格落實醫學觀察制度，建檔立卡，做好記錄，發現異常立即報告；加強密接人員管理，一旦發現疫情，立即搜索疑似病人和密切接觸者，對被污染場所進行消毒，密切接觸者都要就近集中隔離。

(中時電子報)