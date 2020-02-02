第1班從廣州飛抵桃園機場的航班在2日中午抵達，旅客下機後填寫居家檢疫通知書，再由疾管署檢疫官與支援的護理師、保一總隊員警逐一審核，影印後交還給旅客回家執行居家隔離。（陳麒全攝）

第1班從廣州飛抵桃園機場的航班在2日中午抵達，旅客下機後填寫居家檢疫通知書，再由疾管署檢疫官與支援的護理師、保一總隊員警逐一審核，影印後交還給旅客回家執行居家隔離。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心1日晚間將大陸廣東列為2級流行地區，即日起，有廣東旅遊史的旅客在入境時，需居家隔離檢疫14天。實施首日，第1班從廣州飛抵桃園機場的航班在2日中午抵達，旅客下機後填寫居家檢疫通知書，再由疾管署檢疫官與支援的護理師、保一總隊員警逐一審核，影印後交還給旅客回家執行居家隔離。

中央流行疫情指揮中心的最新禁令2日生效，據航班資料統計，2日從廣東省廣州、深圳飛往桃園機場共有11個航班，其中5班取消，其餘6班正常飛航。

首班廣州飛桃園的南方航空CZ-3097班機中午12時50分降落，衛福部疾管署北區管制中心主任巫坤彬率領檢疫官搬來影印機及活動桌椅，在登機口架設臨時工作站。各地部立醫院也從2日起，每天會支援數十名護理師，配合原有保一總隊支援員警，共同執行桃園機場居家檢疫作業。

班機停妥靠上空橋後，檢疫官先到空橋門口向旅客說明檢疫流程，把旅客入境健康聲明卡及入境居家檢疫通知書送給每位旅客，旅客須填寫完畢並簽名，由檢疫官、護理師、保警逐一審核，最後影印留存，把正本交給旅客攜帶，據以執行居家隔離檢疫14天，有工作或就學旅客，持檢疫通知書向工作單位及學校請假。

疾管署人員說明，居家隔離檢疫者從機場離開後，就不能搭乘大眾運輸工具，包括機場捷運及客運巴士，建議由家人接回，或者搭乘計程車。檢疫14天期間應該留在家中或留宿地點不外出，不得出境；居家時與共同生活者都應採取適當防護措施，常清洗維持手部清潔，每天量體溫並記錄，如有身體不適應主動與衛生單位連繫，或打1922防疫專線電話。

1團前往尼泊爾旅遊的10多名旅客，因回程時是經過廣州轉機，聽說要居家隔離檢疫14天不能上班，向檢疫官力爭過境廣州轉機，並沒有離開廣州機場，是否要被列入居家檢疫對象，檢疫官仍要求須隔離檢疫，只有先通關入境再向服務單位請假。

還有1名本國籍旅客下機後聽說要居家隔離14天不能出門，當場表示不想入境了，現場聯繫航空公司，立馬刷卡買機票，搭乘原班機返回廣州。另有1家4口前往大陸江西旅遊，回程經由陸路到廣州搭機回台灣，也因為有廣東旅遊史被列為居家檢疫對象，爸媽帶小孩回家，準備分頭請假。

雖然新的防疫措施要求廣東入境旅客要居家隔離14日，每班逾百人的班機在繳交居家檢疫通知書及健康聲明卡，都需要花約1個小時完成居家檢疫作業，大部分的旅客也都配合，旅客也都認為，這是保護自己也是保護別人，確認身體沒有狀況後再去上班、上課，大家都安心。

(中時 )