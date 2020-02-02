新北市板橋高中1年級學生蔣秉叡，以作品《龜兔賽跑—為地球而跑》奪下高中職組佳作。（許哲瑗攝）

鶯歌國小3年級的林鍵錞的《我和七隻小羊和羊媽媽大戰大野狼》。（陶博館提供／許哲瑗新北傳真）

由新北市鶯歌陶博館舉辦的第一屆「童話故事─2020兒少陶藝獎」2日在館內頒獎，共決選出103件陶藝作品，創作題裁面向多元，有成語故事、古老傳說、民間習俗，也有人探討人與動物間的情感互動，更有環保議題融入作品中，展現青少年天馬行空的創意思維，展期至2月16日止，歡迎民眾前來觀展。

新竹縣竹北國中3年級學生曾晨，以作品《看見》榮獲國中組主題表現獎，她分享創作理念說，以童話故事《彼得潘》為題材，舉著望遠鏡眺望遠方，象徵不想長大的小男孩終於跳脫困境，大膽冒險實踐理想，如同自幼對美術有興趣的自己，希望能考取師大附中美術班，持續朝藝術之路邁進。

「環保意識融入童話故事！」新北市板橋高中1年級學生蔣秉叡，以作品《龜兔賽跑—為地球而跑》奪下高中職組佳作；他介紹，他以西方寓言故事為原型，描繪出正在冒煙的地球和動物，表達對環境的憂慮，盼藉此喚起大家對能源議題的關心。

新北市鶯歌國小3年級的林鍵錞勇奪國小中低年級組的評審優選獎，他以最喜歡的七隻小羊與大野狼的故事來創作《我和七隻小羊和羊媽媽大戰大野狼》，逗趣的將自己化身小羊一起和故事中的羊對戰大野狼，一舉登上最佳人氣童話王的寶座。

昨日活動由文化局長龔雅雯、陶博館長吳秀慈頒獎，為得獎學生祝賀；吳秀慈表示，即日起除了展出得獎作品外，館內也設置《百變怪—看我72變拍照打卡區》互動式遊戲，提供童話故事、卡通的角色服裝，為觀展增添趣味，值得一看。

(中時 )