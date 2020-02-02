胡海泉隨機找大陸人幫忙人肉托運口罩帶回國。（圖／翻攝自微博）

武漢肺炎疫情持續升溫，國內外許多地區都出現民眾瘋搶口罩的現象，而大陸歌手胡海泉就被直擊出國狂掃16萬片的口罩，在機場隨機找大陸人幫忙托運帶回國，意外在網上掀起熱烈討論。

有網友表示在機場偶遇胡海泉，「他個人採購了16萬的口罩在機場等待中國人帶回」，並透露自己幫忙托一箱回國。而胡海泉創立的「海泉基金」2日也在微博發文，「國外的機場親自挨個『刷臉』托回國的同胞，人肉托運在國外採購的口罩。把最後一批八萬個口罩（整整四十大箱，拜托臨時找到的乘客志願者托運了，人肉帶貨的方式比某些『正規渠道』更有效率。」

網友透露幫忙托運口罩回大陸。（圖／翻攝自海泉基金微博）

胡海泉裝滿40箱口罩托運。（圖／翻攝自海泉基金微博）

隨文還附上在機場拍的照片，只見胡海泉和工作人員正包裝著一箱一箱的口罩，一共裝滿40大箱，據悉前一批還有8萬個口罩，而託民眾人肉托運帶回大陸的，行李箱內也滿滿都是口罩，數量驚人。

雖然文中並沒提到是哪個機場，但從一句「某航空公司在該國航線停航前的最後一個航班」線索，加上協助的旅客也PO出新加坡樟宜機場最著名的高空瀑布照片，網友猜測胡海泉是飛到新加坡購買。

(中時電子報)