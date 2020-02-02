麻豆部分文旦園早花多，柚農忙疏花。（劉秀芬攝）

由於去年台南年底一場雨，加上冬天氣溫不夠冷，導致麻豆部分文旦園早花大開，尤其是新欉的果園早花更多，果農趕忙在立春幫果園灌水前把早花疏完，以免影響正常花期結果。麻豆區農會也擬定新欉柚子花及大果收購計畫，盡量不要讓新欉大果影響文旦價格。

麻豆晶讚柚園果農林建良表示，去年11月台南下了幾天雨，打亂文旦樹休眠期，部分柚樹吸飽水分，導致今年新欉柚樹早花比往年多，新葉抽的也多，他們已經摘了好幾波早花，希望按節氣在立春幫柚園灌水，讓柚樹按正常花期大開。

陳老師文旦園園主陳哲雄表示，他的新欉柚園也是有早花過多情形，老欉柚園的早花就比較少，他說，通常太早剪枝的柚樹也會有早花過多情況。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，果樹出現少數提前開花昰很正常，今年情況比去年好一點。為了提升文旦價格，麻豆農會往年會收購新欉文旦樹的柚子花，製成柚香洗髮精、沐浴乳原料，收購新欉大果製成果醬、柚片，避免新欉大果流入市面拉低文旦行情。

今年麻豆農會將啟動新計畫，不僅3月時收購柚花，5月時直接收購新欉果園的小果，製成新的柚子加工產品，近日將與農民開會討論收購、合作方式，提升農民收益，同時也可減少新欉果園文旦大果的產量。

(中時 )