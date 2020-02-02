美國白宮在上週五的新聞稿宣布，將修正歐巴馬時代簽訂的不使用地雷政策，未來的戰場指揮官可以在特殊情況下舖設非持久型地雷。

軍事網(Military.com)報導，白宮的聲明表示，「歐巴馬政府時期的政策，對美軍施加的限制可能會使美軍在與我們的對手發生衝突時，處於嚴重不利地位，因此總統不願我們的部隊承擔這種風險。」

新的地雷使用政策使戰場指揮官在面對特殊情況下，能夠「使用先進的、非持久性地雷」，這種新式地雷可以減少對平民和夥伴部隊的意外傷害。

2014年，歐巴馬決定未來的美國部隊將在很大的程度上，遵守了1997年的《渥太華條約》，又稱「反地雷條約」。該條約已月有160多個國家簽署，主要是禁止使用、儲存、生產和轉讓人員殺傷型地雷。不過，當年歐巴馬認為朝鮮半島情況特殊，那裡的地雷還無法排除，因此他不是完全遵守。

然而，美國在伊拉克和敘利亞的作戰經驗卻發現，當地的武裝分子可以無顧忌的靠近美國的防線與陣地，因為不必擔心美軍會埋下地雷，導致美國基地容易遇到無預警攻擊。

CNN曾報導，美國前國防部長吉姆·馬蒂斯（Jim Mattis）在2017年，曾經進行的一項調查，認為歐巴馬的地雷禁令「增加了美軍特遣隊的風險，進而增加了美國部隊的傷亡。」

在白宮發表恢復使用地雷的聲明幾小時後，國防部也發表的另一份聲明，解釋說：「包括人員殺傷型地雷在內的各種地雷，仍然是常規戰爭中的重要工具，美軍無法負責任地放棄，特別是在面臨大量潛在威脅的情況下。」

聲明還說：「地雷技術也在進步，我們如要避免誤傷事件，可以使用新式的自毀型地雷，這種地雷會在規定的時間內自滅，最長的時間維持1個月。」

《大眾機械》（Popular Mechanics）在2019年的一篇文章中報導，美國陸軍已經開始研究具有情報收集能力與自毀功能的新一代地雷。這些地雷是小型的情報調查機，可以報告敵軍的動向，一但被敵軍發現就會自爆，完成它最後的任務。

基地類似的理由，美國在2017年也取消了「禁止集束炸彈公約」，理由是北韓的威脅是保留集束彈藥的原因。原本美國在2008年曾同意不再使用集束炸彈，但是到了2017年決定廢止。時任國防部副部長的沙納漢（Patrick Shanahan）表示，開發替代集束炸彈的新武器，將花費很長時間，因此五角大樓希望繼續使用。

(中時電子報)