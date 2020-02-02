成立20年的台中市和平敬老促進會，2日舉行會長交接典禮暨會員大會，現場近4百位長輩參加，無懼武漢肺炎來襲，立法委員黃國書、社會局長彭懷真及南區區長洪峰明也都「未帶口罩」到場致意，宣導正確防疫概念。

台中市民進黨市議員鄭功進表示，當天活動因應疫情，曾考慮展延或取消，但許多長輩告訴他，這波武漢肺炎來襲，連區公所的新春團拜都取消，在家快悶出病來，經詢問市府衛生局，無呼吸道感染的健康長輩，連口罩也不需要帶，眼看各地傳出「口罩荒」，認為應該公開宣導正確的防疫概念。

鄭功進說，目前國內本土感染仍侷限於家庭群聚，社區中未有明確傳播風險，呼籲口罩使用時機仍應著重在，看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，健康民眾及一般學生無須戴口罩，上學上課也不須戴口罩。

鄭功進表示，南區65歲以上長輩，逾14000人，台中市和平敬老促進會服務其中平和、和平、南和等多里的長輩；有些長輩收看不正確的公衛資訊，聽信地下電台，亂買了許多來路不明的藥物食用，常常身體還沒顧好，先把腎吃壞掉，協會引導長輩有正確衛教觀念。

(中時 )