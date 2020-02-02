為遏止武漢肺炎疫情擴散，各國紛紛築起高牆，禁止中國大陸遊客與航班入境。此外，對於回國需要隔離的人士，是否需要建立收容中心，各方說法不一，但美國似乎傾向集中管理。國防部長艾思博1日應「衞生及公共服務部」（HHS）要求，批准動用軍事設施，安置從海外回國並需接受隔離的人士。相關設施應可收容約千人。

根據美聯社1日報導，HHS官員要求在2月29日前，使用國防部旗下、每棟可容納至少250人的設施，每人單獨一間房。HHS負責照顧被隔離者，提供運輸及安全等服務。至於國防部選定的安置地點，科羅拉多州卡森堡的區域訓練中心、加州特拉維斯空軍基地與米拉馬陸戰隊空軍基地、德州拉克蘭空軍基地等。目前約200名搭專機從武漢撤離的美國人在南加州三軍空軍後備基地（March Air Reserve Base）接受隔離，尚無人出現生病症狀，但仍須強制隔離篩檢14天。

除了集中管理需要隔離的人士，美國也下令從中國飛往美國的航班都將集中降落在舊金山、洛杉磯、西雅圖、紐約甘迺迪、芝加哥、檀香山、亞特蘭大7個主要國際機場，以便集中進行入境篩檢。美國以集中管理、加上停飛中國航班、限制14日內訪陸外籍旅客入境、因應武漢肺炎。澳紐將武漢撤僑送外島隔離14天。防疫如同作戰，對於須隔離的人士，集中管理的做法並沒有錯。

(中時 )