因武漢肺炎疫情不斷擴大，口罩至今一罩難求，中央流行疫情指揮中心表示，已經研議「公平」措施。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，為考量民眾人人都能有口罩用，因此一直和經濟部密切討論，目前不排除朝向記名制方式提供民眾購買，辦法將盡快出爐。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前產線雖已經全開，但台灣是口罩進口國，所以供應量其實很吃緊，總產量和使用量有落差，才導致大家抱怨口罩不容易買。

「外界都謠傳說高官都有，一班小老百姓都買不到」，陳時中說，這些謠言一直都在，為避免這種公平性正義，已經研議相關措施但為讓產量持續提升，指揮中心和經濟部已經在研議，包含重建生產線，或是加開工廠，並研議避免大家大量囤積的方法。相關措施怎麼執行？陳時中強調，一定會朝向公平的方式處理。

至於兒童口罩部分，陳時中表示，目前產能一天30萬，接下來不希望兒童口罩增加，因為產能很多，以一條產線來說，一條只能生產2萬多個，不像成人一條線可以15萬，因此仍不朝向加開兒童口罩產線。呼籲有生病幼童，希望在家休息。

教育部長潘文忠則表示，兒童口罩配給將依循指揮中心相關呼籲，幼兒的部分教育部、經濟部已經做了初步處理，50萬片兒童口罩明天送達各幼兒園，作為備用物資，並非發放給學童使用，而是有需要時才使用。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，為考量民眾人人都能有口罩用，因此一直和經濟部密切討論，目前不排除朝向記名制方式提供民眾購買，辦法將盡快出爐。

(中時 )