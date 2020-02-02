基隆市議員宋瑋莉於1日怒控自己在競選立委時曾下單印製的口罩文宣，而原本想在過年時加碼贈送給市民防疫，但廠商卻指出，衛福部已全數徵收所有口罩生產，造成該廠商無法提供口罩。（吳康瑋攝）

武漢肺炎疫情延燒，導致市民瘋搶口罩造成供不應求，基隆市議員宋瑋莉於1日怒控自己在競選立委時曾下單印製的口罩文宣，而原本想在過年時加碼贈送給市民防疫，但廠商卻指出，衛福部已全數徵收所有口罩生產，造成該廠商無法提供口罩，她強烈的要求政府應再徵收後，公布詳細通路，以免讓國人求「口罩」無門。

宋瑋莉指出，蔡政府在防疫危機應變過程中，為防止商家哄抬口罩價格有魄力的跳出來主持，本應是一樁美事；但卻妥協商業機制，依照通路業者的反應調整價格，導致與口罩工廠以行政法強制收購的口罩，到了市面上，造成單一價格上漲，她怒批難道這就是綠營政府所謂的「民主機制」嗎？

宋瑋莉更提供出一份衛福部向口罩某一廠商針對疫情的徵用書，寫明「徵用貴公司製造的一般醫用口罩、外科手術口罩、請依規定時間交付，徵用全部生產之數量，總籌辦理，期限自1月31日自2月15日。附註說明如有拒絕、規避、妨礙之罰則，依傳染病防治法，各級政府得處6到30萬罰鍰」。她呼籲政府別單一以法硬性規定徵收，更應該公開給大眾明瞭徵收後續的通路，也方便在地民眾後續的購買及配置。

(中時 )