「小金泰熙」21歲新生代女演員邱偲琹，主演新電影《親愛的殺手》今年度將躍上大銀幕，與觀眾見面。該片突破她的拍戲的尺度，使她相當期待上映後粉絲的迴響。此外，年後她正準備拍攝新電影，將挑戰女老師的角色，並期許自己每一次在角色上都能突破自我。

邱偲琹熱衷手作甜點，也很喜歡陪伴小朋友、小動物。她過年期間除了花時間與家人好好相處，還在年前特地帶著兩個親妹妹做公益，自製手工蛋糕給育幼家庭的小朋友們，希望能盡自己的力量去幫助每一個生命。

邱偲琹帶妹妹們做公益。（周子娛樂提供）

邱偲琹熱愛製作蛋糕甜點。（周子娛樂提供）

邱偲琹說：「雖然不是第一次做蛋糕，但這次帶著妹妹們一同做公益給育幼家庭的小朋友，覺得比起之前都更有意義！」製作過程不假手他人，邱偲琹也為了小朋友健康著想，更事先了解兒童一天攝取的糖量，從蛋糕的內餡、蛋糕體到鮮奶油，都經過特別調和、低卡減糖，讓育幼家庭的孩子在享用蛋糕時，也不用擔心攝取過高的糖分。

(中時 )