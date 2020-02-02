越移工酒駕逃跑1年半，過年尋友遭警逮。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

越移工酒駕逃跑1年半，過年尋友遭警逮。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

35歲的越南籍移工楊姓男子，2018年酒駕被逮，為了規避刑責、又覺得薪資過低，當「落跑」移工，四處打零工維生，年假期間到桃園市八德區一家雜貨店訪友，正好碰上警方臨檢，當場被逮個正著，訊後解送歸案。

八德分局八德派出所配合分局防治組，年節期間到轄區位於介壽路二段某家雜貨店樓上的出租套房臨檢時，見一名越南籍男子神色慌張非常可疑，員警戴思沁立即上前盤查。

該名越南籍男子一開始不願配合，回答問題也支支吾吾，被員警識破其為非法移工的身份，再經警員鍾明鈞、林晉瑋詳查身份，發現35歲的楊男因酒後駕車的案件遭桃園地檢發布通緝，立即逮捕。

落網的楊男表示，2017年就來台工作，隔年中覺得原工作薪資過低，為了賺取更高的薪水且想規避酒駕刑責，離開原本的雇主，但仍難逃法網遭警方查獲，警方訊後將楊男移送到桃園地檢歸案，待刑執行完畢後，會再送移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

(中時 )