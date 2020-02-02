九族文化村櫻花祭期間，推出西班牙舞蹈和特技表演。（廖志晃攝）

九族文化村最新的遊樂設施「西班牙海岸」。（廖志晃攝）

九族櫻花祭攝影比賽，帶著寵物遊園入鏡，有機會得大獎。（廖志晃攝）

武漢肺炎造成人心惶惶，到大自然賞櫻、吸收芬多精，有好心情還可增強抵抗力！九族文化村的櫻花已經開始綻放，今年賞櫻還可欣賞日本太鼓、西班牙舞蹈，帶毛小孩拍照還可參加總獎金90萬元的攝影比賽；櫻花祭雙月票只要1199元，無限次入園最划算！

九族文化村經理黃瑞奇表示，今年是九族櫻花祭20周年，因此特別出版《九族櫻花祭20回紀念專輯》，呈現台灣賞櫻文化形成的歷史，內容則是2019年南投玉山文學獎報導文學優勝文章，搭配櫻花攝影作品集結而成。九族櫻花攝影比賽分櫻花組及寵物組，兩組金牌獎金各3萬元和價值1萬元的獎品，比賽總獎金高達90萬元。

黃瑞奇指出，這段期間因為武漢肺炎疫情，很多人窩在家裡心情更悶！九族已經做好防疫準備，且園區幅員廣大，擁有樹海森林可以呼吸芬多精，在開闊的自然空間更可以放心賞花；目前在園區觀山樓附近的櫻花已經開8成，櫻花林的八重櫻開4成左右，吉野櫻和富士櫻將陸續綻放。

九族台灣第一夜櫻將於2月8日開燈，特別推出午後票，下午2點入園更便宜，點燈的區域集中在櫻花大道和歐洲花園；櫻花祭雙月票即日起到4月5日發售，可以在購票後2個月內無限次入園。

魚池鄉長劉啟帆表示，今年安排2場九族櫻花茶會，分別在2月16日和22日，將在櫻花林設茶席，請遊客享用魚池紅茶；2月28至3月1日推出小農市集推薦魚池三寶家一咖，2月29日舉辦咖啡與文學的對談。

(中時 )