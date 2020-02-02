滯留武漢台商包機回台有望，回台後的隔離地點和方式引發各界關注。台北市長柯文哲今天出席台北市共識營，突然爆料指出，台北市分到台銀位於陽明山的宿舍。對此，陳時中表示，將依照傳染病防治法處置。

台北市長柯文哲得知此事，第一時間回應，「我也正在為了這件事情反省檢討。」

是否會對柯文哲開罰？陳時中在記者會時回應記者問題時指出，要看柯文哲講到什麼程度，視透露情節輕重，依照傳染病防治法處置。

中央指揮中心應變官莊人祥則表示，如果柯文哲說的地點是真的，就不排除直接換地點。

(中時 )