陳時中喊開罰 柯文哲急回應 17:592020/02/02 中時 鄭郁蓁 、 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 指揮中心指揮官陳時中（中）強調，任何人都不得對外公佈任何細節。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滯留武漢台商包機回台有望，回台後的隔離地點和方式引發各界關注。台北市長柯文哲今天出席台北市共識營，突然爆料指出，台北市分到台銀位於陽明山的宿舍。對此，陳時中表示，將依照傳染病防治法處置。 台北市長柯文哲得知此事，第一時間回應，「我也正在為了這件事情反省檢討。」 是否會對柯文哲開罰？陳時中在記者會時回應記者問題時指出，要看柯文哲講到什麼程度，視透露情節輕重，依照傳染病防治法處置。 中央指揮中心應變官莊人祥則表示，如果柯文哲說的地點是真的，就不排除直接換地點。 (中時 ) #柯文哲 #陳時中 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲是逆風之王嗎？網友神分析 10:002020/01/29 政治 2020武漢肺炎》台灣確診8名案例接觸460人 27人出現症狀 16:182020/01/29 生活 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 防範武漢肺炎 指揮中心：建議中港澳入境師生在家休息14天 22:502020/01/29 生活 未遵守隔離規定 指揮中心：最高開罰30萬 04:092020/01/30 財經要聞 柯P發豪語 為執政做準備 04:102020/01/31 政治要聞 「反同」局長入北市府 柯文哲：經過投票程序 13:542020/01/31 政治 2020武漢肺炎》出現第10例！指揮中心明起修改通報定義 21:342020/01/31 生活 部會未整合 指揮中心揹黑鍋 01:302020/02/02 生活新聞 口罩一罩難求 指揮中心：考慮將採記名制 17:502020/02/02 生活 生活熱門新聞 防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 - 生活 中小學及幼兒園延後至2／25開學 家長可請至多14天防疫照顧假 - 生活 武漢肺炎延燒 教育部延長寒假至2月25日開學 - 生活 佛心？彰化這超商每人可以買到5片口罩！ - 生活 陳時中喊開罰 柯文哲急回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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