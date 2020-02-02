大陸武漢肺炎引發人心惶惶，目前口罩之亂仍尚未平息，台中市議員施志昌2日表示，台中市志工口罩，有的由市府提供、有些需自備，質疑「一市兩制」，建議市府統一提供。台中市警察局說，目前有足夠口罩等存量，若志工未自行配戴，各分局將立即提供。

施志昌指出，他接獲派出所志工陳情執勤時需自備口罩，據了解，員警執勤時口罩，也是各警分局及派出所自行想辦法；但另一方面，衛生所服務人員或區公所志工，卻由市府統一提供口罩，他質疑「一市兩制」？

施志昌表示，台灣每日生產約400萬片口罩，其中160萬片依各縣市人口比例提供給縣市政府醫療及公務防疫儲備用，台中市獲配發11萬8千片，給第一線防疫與公務相關人員使用。

施志昌進一步說，目前自大陸武漢、廣東或小三通入境回台，需自行居家隔離，期間由社政、衛政與警政單位共同訪視，但第一線警員並未由市府提供口罩。此外，志工部分由各單位自行管理，但各局處不一定協助爭取，建議市府盡快彙整各單位第一線服務人員與志工執勤狀況，統一提供口罩。

台中市警察局表示，警察局已要求第一線執勤員警都要配戴口罩，也包含服務台、值班台受理人員，因此，派出所志工於服務台輪班，或與警察同仁外出協助宣導等工作，分局或派出所都要提供口罩給志工，各分局目前有足夠口罩等防疫物資存量，若志工未自行配戴，各分局將立即提供。

(中時 )