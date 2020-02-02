疫情持續延燒，讓口罩、酒精供不應求，台灣菸酒公司花蓮酒廠提供食用級的精製酒精供民眾購買，但因濃度高，需稀釋後再使用。

預防武漢肺炎，民眾搶買口罩，具有殺菌效果的酒精也十分搶手，濃度75%的酒精一罐難求，95%高濃度酒精也受青睞，台酒花蓮廠今天湧入人潮搶購500毫升玻璃瓶裝的酒精，很快就售罄，因而貼出公告，明天釋出散酒精，民眾需自備容器填裝。

台酒花蓮廠公告表示，3日上午將開賣散酒精，民眾需自備容器，機關團體（學校、幼兒園）公司行號等不限數量，但個人每人限定4.5公升且需帶身分證登記。

台酒花蓮廠副廠長徐明國表示，平時就出售95%高濃度酒精給有大量需求的醫院、工廠、學校等機構。昨天剛好進一批500毫升玻璃瓶裝的酒精，今天上午10點不到就賣完。明天開始販售給一般消費者散酒精，相信足以供應花蓮地區的需求。他提醒民眾購買95%高濃度酒精回家後，要以4:1的比例稀釋，可與開水、過濾水或礦泉水稀釋調配後使用。

(中時電子報)