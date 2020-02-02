越南航空飛不飛一波三折，高雄機場旅客急跳腳，下午湧現大批旅客排隊登機。（柯宗緯攝）

武漢肺炎疫情升溫，昨越南官方一度禁止台灣航班入境，時隔數小時後大逆轉解令，今早高雄機場越南航空傳出又取消班機，旅客大清早到場傻眼急跳腳，中午過後越航宣布延後起飛，下午出現大批旅客排隊登機，民眾抱怨連連，心情彷彿洗三溫暖。

今天早上越南航空官網顯示，部分班機仍取消，直到下午1時許，高雄航空站指出，今日高雄飛越南胡志明有4班，其中越南航空VN581、VN583、越捷航空VJ885延後起飛，越捷航空VJ889今天下午4點30分如班表準時起飛。

民航局則對外澄清，目前台、越之間沒有任何飛行禁令，可能是業者臨時取消航班。但不少旅客，原本要搭乘早上7點班機，到場才知道「延期」，在機場空等，希望能等到出現「轉機」。

湯姓旅客準備前往越南洽公，他表示，到了機場才知道延期，沒想到後來離開機場，又接獲通知說下午起飛，於是才又趕回來搭機，簡直一波三折。另有一家人早上5點候機，地勤表示不確定要取消或延期，約中午左右才接到通知，改成下午4點飛。

高雄機場國際線航線，下午湧入大批將前往越南的旅客，機場人員協助引導，多數民眾稱，可以體諒，畢竟不是他們的錯，至少飛機還能飛，但也有人跑來跑去，折騰要命，苦笑真是命運弄人。

(中時 )