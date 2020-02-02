近日新型冠狀病毒感染肺炎確診病例仍在增加，據滬深交易所公告，A股市場將于2月3日開市，是否有必要再次延遲開市？中國大陸證監會相關部門負責人接受媒體採訪表示，不論是2月3日開市還是繼續延遲，均有利有弊，只能兩害相權取其輕。

根據鳳凰網引述《新京報》的報導，中國大陸證監會表示，對建議的各種方案都進行了負責任的論證，充分聽取了各方面意見，經綜合評估，決定2月3日正常開市。

證監會指出，關於股市開市的時間，不論是2月3日開市還是繼續延遲，均有利有弊，只能兩害相權取其輕。

如果繼續延遲開市，可能有利於消化恐慌情緒，有利於各交易所、證券機構和投資者做更好準備，也與部分地區延長假期相配套。

同時要看到，股市開市是經濟體系正常運行的重要風向標，繼續延遲開市會帶來新的問題。比如，A股休市時間越長，積累的各種壓力會越大、不確定因素會更多。又如，由於銀行間市場、外匯市場、債券市場將於2月3日開市，如果股市單方面休市，可能導致跨市場交易的投資者出現流動性困難，金融體系的正常運行會出現障礙。

再如，股市國際化程度越來越高，A股長時間休市會影響跨境投資者交易的連續性和順暢性。目前，通過互聯網渠道進行的證券交易超過95%，還保留了電話委托下單的服務方式，在技術上可以避免投資者聚集。更為重要的是，股市交易規則不宜隨意更改，否則會影響市場預期。股市是經濟社會的晴雨表，同時也具有自我修復和調節功能，對此要一分為二看待。

證監會也說明，鑒於疫情的發生及近期境內市場的反應，對於開市后股市出現的異動，有關部門將保持高度警惕，堅持底線思維，出臺和研究對沖工具，緩解市場恐慌情緒。

證監會說，人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局已出臺《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，在保持流動性合理充裕、對疫情嚴重地區企業特別是小微企業給予差異化信貸支持、對受疫情影響嚴重企業到期貸款還款困難的可以展期或者續貸等方面提出了30條務實舉措，釋放出積極的政策信號。有關方面正在研究恢復生產、穩定經濟的政策措施。諸多信息顯示，新型肺炎是可治可控的，疫情的影響不會是長期的。證監會表示，相信隨著一系列政策措施陸續出臺和落地，會對改善市場預期、防止非理性行為起到比較好的作用。

證監會喊話，總體來看，2月3日股市開市，是權衡各種因素的結果，從一個側面表明了對市場、對規則的尊重和戰勝困難的信心。

(中時電子報)