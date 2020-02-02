民眾拚大樂透，到武德宮財神廟祈求好運。（張朝欣攝）

大樂透頭獎5連摃，台灣彩券公司預估2日頭獎上探2.7億元，2日雲林縣北港鎮武德宮財神廟、四湖鄉海清宮包公廟出現參拜人潮，大家祈求「財神招財、包公包中」，希望好運降臨中大獎。

北港武德宮財神廟2日一大早即湧進大批參拜信眾，大家忙著買補財庫金紙、開運米，還有人搶購財神、財神座騎黑虎將軍文創品增添財運，鎮殿銅製大元寶更是被信眾摸得光亮無比，全都是為大樂透的2億餘元獎金。

廟方說今年特別推出「萌虎扭蛋機」，有5種黑虎將軍的Q版小公仔幫信眾招財，結果大受歡迎，2台扭蛋機被扭到故障，只能直接販售扭蛋。

「2億多元的大樂透獎金實在是太吸引人了！」1名在補財庫金紙寫上自己名字的民眾說，武德宮財神廟保佑中樂透遠近馳名，這次彩金累積了5期，一定要買幾張彩券參與一下，說不定運氣一來就成為億萬富翁。

四湖鄉海清宮包公祖廟今年舉辦擲筊送金牌護身符，吸引許多人潮，不過不少遊客是為了祈求中大樂透而來，遊客表示一大早便到各宮廟參拜，就是為了大樂透，包公廟有「包中」的意思，所以特別前來參拜。

廟方表示，包青天辦案鐵面無私，民間稱為「司法之神」，只要誠心祈求、不走歪道，也會保佑信眾財運亨通，大年初九參拜人潮相當多，許多信眾參拜時口中念著「包公保佑包中」，只能說「大樂透魅力無法擋」。

(中時 )