大陸武漢肺炎肆虐，台灣在大陸工作的女星劉樂妍在微博上驚爆，去逛超市時突然發現有一群工作人員包圍一個大媽，沒想到是因為對方沒有戴口罩，不能讓她進賣場要把她抓起來，讓她嚇到過期重覆使用口罩都要戴。

女星劉樂妍透露她出門到賣場驚見大媽沒戴口罩被逮捕。（圖／翻攝自微博）

劉樂妍透露她住的地方目前還沒有肺炎，不過因為口罩快用完所以不敢出門，但因為太想吃炸雞跟漢堡，所以到了商場去，沒想到看到一群工作人員包圍一個大媽，因為她沒有戴口罩就要把她抓補起來，場面混亂讓她相當害怕。

她表示身上剛好有個口罩，就是太原買的。剩下沒幾個了，很緊張，就算過期了，也重複使用，因為沒辦法，沒口罩，哪裡都不讓進，連自己家小區都不讓進。只要沒戴口罩，體溫不過的都不讓進，到處都必須要量體溫，還有口罩。所以我才會很急著缺口罩，我不是怕武漢肺炎，我是怕進商場被抓捕，而且我最近因為工作的關係要坐飛機，我要回台灣，我還要去廈門，沒口罩的人都做不了飛機上不了高鐵，你說我怎麼去辦事呢？

(中時電子報)